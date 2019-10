Tweede klokkenluider met informatie tegen Trump treedt naar voren

Johnson: brexit hoe dan ook op 31 oktober

11:35 ,,We zullen onze koffers pakken en op 31 oktober vertrekken. De enige vraag is of Brussel ons vrolijk zal uitzwaaien met een voor beide kanten aanvaardbare deal, of dat we in ons eentje moeten vertrekken.” Dat schrijft de Britse premier Boris Johnson in The Sun on Sunday.