Tweede nacht op rij rellen in Jeruzalem, Israël vergeldt raketaanvallen met legeractie Gaza

In het door Israël bezette Oost-Jeruzalem is het vrijdag voor de tweede avond op rij onrustig met schermutselingen tussen de Israëlische politie en Palestijnen. De gemoederen lopen hoog op vanwege beperkingen op samenkomsten. Ook zijn veel Palestijnen boos naar aanleiding van eerdere botsingen met de politie en aanvallen door extreemrechtse joden op Palestijnen donderdag.

Ongeregeldheden in de nacht van donderdag op vrijdag hadden volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zeker 105 gewonden tot gevolg. Ongeveer 20 van hen moesten voor behandeling naar een ziekenhuis worden overgebracht. Volgens de Israëlische politie raakte ook een twintigtal agenten gewond.

De geweldsuitbarsting van donderdag begon bij een van de toegangspunten van de ommuurde historische binnenstad, nadat de politie de toegang had afgesloten voor plekken waar Palestijnen normaal samenkomen in de islamitische vastenmaand ramadan. De situatie kwam verder op scherp te staan toen extreemrechtse joden Palestijnen aanvielen en ,,dood aan de Arabieren’’ scandeerden.

Israëlische veiligheidsdiensten arresteren een Palestijnse demonstrant.

Nadat het vrijdag overdag rustig was gebleven, braken ’s avonds opnieuw schermutselingen uit nadat duizenden gelovigen na het avondgebed de al-Aqsa-Moskee verlieten en oog in oog met gewapende politieagenten kwamen te staan. Bij de onlusten gooiden de gelovigen waterflessen naar de agenten, die op hun beurt flitsgranaten gooiden om de menigte te dwingen zich te verspreiden.

De Verenigde Staten hebben vrijdag hun ,,diepe bezorgdheid’’ uitgesproken over het ,,escalerende geweld in Jeruzalem’’ en hebben ,,haatdragende’’ uitspraken veroordeeld. ,,We roepen op tot kalmte en eenheid en dringen er bij de autoriteiten op aan de veiligheid en de rechten van iedereen in Jeruzalem te waarborgen’’, tweette Ned Price, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,De retoriek van extremistische demonstranten die gewelddadige haatleuzen scanderen, moet resoluut worden verworpen’’, beklemtoonde hij.

Een Israëlische agent richt om te schieten tijdens ongeregeldheden met Palestijnse demonstranten.

Raketten uit Gaza

Ook elders in Israël was het onrustig. Het leger meldt dat vrijdagavond drie raketten werden afgevuurd vanuit Gaza op het zuiden van Israël. Een van de raketten werd onderschept door Israëls Iron Dome-raketschild en de andere twee zijn neergekomen in de buurt van het veiligheidshek tussen Israël en de Gazastrook, zei het leger in een verklaring.



Ter vergelding van de raketaanvallen heeft de Israëlische krijgsmacht doelen in Gaza aangevallen. ,,Als reactie op drie raketten die eerder vanavond op Israël zijn afgevuurd, hebben we een militair doelwit in Gaza aangevallen”, meldde het leger op Twitter. ,,Nog eens 2 raketten werden vanuit Gaza afgevuurd, waarvan er een werd onderschept door het Iron Dome-luchtverdedigingssysteem.’’

‘Lont voor de explosie’

Naar aanleiding van de eerdergenoemde confrontaties, heeft de gewapende vleugel van Hamas, de heersende radicaalislamitische beweging in de Gazastrook, vrijdag zijn steun toegezegd aan de Palestijnen in Oost-Jeruzalem als waarschuwing aan Israël. ,,Weet dat achter jullie een sterk en paraat verzet staat’’, aldus de al-Qassam-brigades in een verklaring. ,,De vonk die jullie vandaag ontsteken zal de lont zijn voor de explosie tegen de vijand’’, aldus de gewapende tak van Hamas.



De Gazastrook, een enclave met twee miljoen inwoners, wordt sinds de machtsovername door Hamas in 2007 door Israël geblokkeerd. De Hamas-beweging wordt door Israël, de Europese Unie en de Verenigde Staten als een terreurgroep beschouwd. Hamas en Israël zijn tussen 2008 en 2014 drie keer rechtstreeks met elkaar in confrontatie gegaan.



Sindsdien is er sporadisch sprake geweest van aanvallen met raketten en brandballonnen vanuit Gaza en van vergeldingsaanvallen van Israël tegen Hamas of de Islamitische Jihad, de op één na grootste gewapende islamistische groepering in de Palestijnse enclave.

