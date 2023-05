Tweede ronde waarschijnlijk in Griekse parlementsverkiezingen

Onderzoek geopend in Duitsland na vermoedens van vergifti­ging Russische dissiden­ten

In Duitsland is een onderzoek geopend nadat een Russische journaliste en een activiste die deelnamen aan een conferentie in Berlijn gezondheidsproblemen hadden gemeld die doen vermoeden dat ze vergiftigd werden. Dat meldt de gerechtelijke politie in de Duitse krant Welt am Sonntag.