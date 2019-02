Tweede top vooral voor de bühne

De insteek van de VS is nucleaire ontwapening van Noord-Korea. Sinds de top in Singapore vorig jaar hebben de Noord-Koreanen weinig gedaan om dat dichterbij te brengen, constateerden onder meer Amerikaanse inlichtingendiensten.

,,We oordelen dat Noord-Korea zijn massavernietigingswapens zal proberen te behouden en dat het onwaarschijnlijk is dat het nucleaire wapens en productiefaciliteiten volledig opgeeft'', zei inlichtingenbaas Dan Coats eerder in de Senaat. ,,Nucleaire wapens zijn essentieel voor het regime.''

Symbolische aangelegenheid

De tweede ontmoeting tussen Trump en Kim is dan ook vooral een symbolische aangelegenheid. Kim kan zichzelf zo profileren als internationaal geaccepteerde staatsman, en Trump zorgt er in roerige politieke tijden thuis voor dat hij als vredesstichter op alle Amerikaanse tv's is.