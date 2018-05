Twijfel over gezondheid Chelsea Manning na alarmerende tweets

Even daarvoor had ze al een tweet rondgestuurd waarin ze schreef dat 'ze niet echt geschikt was voor deze wereld'. De tweets werden na ongeveer 10 minuten verwijderd, gevolgd door een bericht op haar account waarin stond dat het goed met Manning gaat en of mensen haar wat ruimte willen geven.

Manning, die in 2010 in Irak werd gearresteerd in verband met naar WikiLeaks gelekte geheime militaire documenten en vervolgens jarenlang gevangen zat tot de toenmalige president Barack Obama haar gratie verleende, maakte onlangs bekend een carrière in de politiek te ambiëren als Democratisch Senator in de staat Maine.