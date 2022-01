Twintig jaar na haar ontvoering wil Ingrid Betancourt president van Colombia worden

Maakt Íngrid Betancourt kans om president van Colombia te worden? Twintig jaar na haar ontvoering door de extreemlinkse guerrillabeweging FARC, doet ze een nieuwe poging de verkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land te winnen. ,,Ze is het gematigde alternatief.’’

De 60-jarige Betancourt maakte deze week haar ambitie bekend om mee te doen aan de presidentsverkiezingen die eind mei worden gehouden. ,,Ik zal vanaf nu onvermoeibaar werken, van zonsopgang tot zonsondergang, om uw president te zijn’’, aldus de politica die met name corruptie en armoede in het land wil aanpakken.

In 2002 voerde Betancourt ook campagne om president te worden, ze riep de communistische FARC op te stoppen met het kidnappen van landgenoten, maar werd vervolgens zelf gegijzeld. Zes jaar lang werd ze vastgehouden, totdat ze in 2008 werd bevrijd door het Colombiaanse leger. In 2013 probeerde ze eveneens een gooi te doen naar het hoogste ambt, maar kwam niet niet verder dan de voorverkiezingen.

Gepolariseerd

Joris van de Sandt, bij vredesorganisatie PAX gespecialiseerd in Zuid-Amerika, denkt dat Betancourt deze keer meer kans maakt. ,,Het politieke landschap in Colombia is de laatste jaren extreem gepolariseerd. De huidige rechtse president Iván Duque ligt onder vuur door corruptieschandalen en economisch beleid. De protesten van vorig jaar tegen een aangekondigde belastinghervorming werden hard neergeslagen. Duque zelf mag niet meer meedoen aan de verkiezingen, wie de kandidaat op rechts wordt is nog niet bekend. Maar voor veel Colombianen heeft zijn partij afgedaan.’’

Grootste kanshebber op het presidentschap is vooralsnog de linkse kandidaat Gustavo Petro. ,,Een van de eerste Colombianen die niet afkomstig is uit de elite. Hij maakt zeker kans, maar een deel van de kiezers zal hem toch te links vinden. Voor die groep is Betancourt het gematigde alternatief. Haar coalitie van centrumpartijen is veel minder extreem en ik voorzie dat veel mensen na al die jaren van polarisatie behoefte aan hebben’’, zegt Van de Sandt.

Frankrijk

Wat tegen Betancourt kan werken is dat ze na haar vrijlating lange tijd in Frankrijk woonde. Volgens Van de Sandt neemt een deel van de Colombianen haar dat kwalijk. ,,Ze was lange tijd uit beeld en kwam vorig jaar weer terug naar haar land. Dat valt zeker niet bij iedereen in goede aarde, dus het blijft de vraag of Betancourt nog voldoende politieke steun heeft. Ze zal het allereerst moeten opnemen tegen jonge kandidaten binnen haar coalitiebeweging die internationaal minder bekend zijn, maar zich de laatste jaren wel volop hebben ingezet voor de politieke zaak in hun land. Het worden hoe dan ook spannende verkiezingen.’’

Volledig scherm In 2007 werd deze foto vrijgegeven van de door rebellenbeweging FARC ontvoerde Ingrid Betancourt. Het was een jaar voordat ze vrij kwam. © REUTERS

Volledig scherm Vlak na haar vrijlating in juli 2008: Betancourt staat tussen haar moeder Yolanda Pulecio en haar toenmalige echtgenoot Juan Carlo Lecompte. © AFP

