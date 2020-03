Twintig personen aangeklaagd om aanslagen Parijs in 2015

Horlogedea­ler verkocht kostbare klokjes maar leverde niet: klanten voor 2,3 miljoen het schip in

12:48 Justitie in Groot-Brittannië opent namens minstens zeventien gedupeerde klanten de jacht op de kennelijk in weelde levende Britse horlogehandelaar Luke Wilson (37). Gefortuneerde klanten bestelden de afgelopen jaren tientallen zeer luxe klokjes bij dealer Wilson, maar die werden na betaling van torenhoge bedragen nooit geleverd. Volgens Britse media ging het in enkele gevallen om horloges van bijna 370.000 euro per stuk.