Twintig uur met de bus naar Gdansk: chauffeur ‘Barski’ wint geen prijs

Een groep Zuid-Amerikanen, net geland op Schiphol, rolt hun koffers naar de Flixbus. Het is broeierig en Station Amsterdam Sloterdijk stinkt naar pis. De reizigers zijn moe, willen zitten en een airco! En wifi. En beenruimte. En een vriendelijke chauffeur die een beetje Engels spreekt. Dat blijkt het geval maar vanzelfsprekend is het niet, zoals later deze reis zal blijken.



Want een barse Poolse chauffeur die later aan het stuur zit, reageert met misbaar op passagiers géén Pools spreken. En die toch informatie durven te vragen. Een veilige gok: deze meneer Barski – zo noemen we hem maar, hij heeft zich nooit voorgesteld – gaat in 2019 niet de chauffeur van het jaar worden.