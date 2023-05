Twitter blokkeert berichten in Turkije tijdens verkiezingen: ‘Geen vrije meningsuiting maar censuur’

UPDATE Strijdende partijen Soedan tekenen voorlopig akkoord over humanitai­re hulp

De strijdende partijen in Soedan hebben een voorlopig akkoord gesloten over een veilige vluchtroute voor burgers in het land. Ook leggen het Soedanese leger en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) daarin vast humanitaire hulp aan Soedan toe te laten.