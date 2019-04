UFC-vechter slaat hotelkamer kort en klein en steelt taxibusje

Ze probeerden later op de avond in te checken in een ander hotel. De receptiemedewerkers waren vermoedelijk echter gewaarschuwd voor hun komst. Zij weigerden de Britten de toegang en stuurden hen de straat weer op. Een taxibusje kwam het groepje vervolgens ophalen. Maar terwijl de chauffeur nog druk bezig was om de bagage in te laden, nam één van de vandalen plaats achter het stuur en reed het vijftal er hard vandoor.



De auto met de vijf inzittenden werd donderdagochtend vroeg aangetroffen in de zuidelijke kustplaats Costa Adeje. Ze werden allen in de boeien geslagen en twee dagen vastgehouden. Na het betalen van een boete van 800 euro en een schadevergoeding van 9.800 euro werd het vijftal weer vrijgelaten.