Uitbrander Raad van Europa: kabinet doet te weinig om corruptie aan top te voorkomen

Man op toilet in geslachts­de­len gebeten door ontsnapte python buurman

5 juli Een ongelukkige man in Oostenrijk is vanochtend vroeg op zijn toilet gebeten door een python. Het 1,6 meter lange dier was ontsnapt uit het appartement van zijn buurman, glibberde daarna door de riolering en afvoerbuizen van het complex en wachtte af in het water in de wc-pot.