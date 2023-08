Uitdager DeSantis staat voor loodzware opgave, Trump mijlenver voor in Republikeinse peilingen

Ga er dus maar aan staan. DeSantis doet zijn best. Republikeinen die hem hebben ontmoet tijdens verkiezingsbijeenkomsten beschrijven hem als vriendelijk en respectvol. In zijn toespraken blijft hij nog steeds hameren op de vermaledijde ‘woke-cultuur’ van met name Disney. Prima volgens de achterban, alleen ontbeert DeSantis de fun waarmee Trump zijn boodschap lardeert. Ook zou DeSantis zijn boodschap onvoldoende aanpassen aan kiezers buiten Florida, de staat waar hij al twee keer heeft gewonnen. Trump is hierin veel handiger en zegt bijvoorbeeld in Iowa gewoon: ,,Er is nooit een betere vriend voor Iowa geweest in het Witte Huis dan president Donald J. Trump.” Een oogst dan een ovatie.



Als voormalige president - beroemd vanwege de uitspraak dat hij iemand in New York op Fifth Avenue kon neerschieten en toch geen steun zou verliezen - straalt Donald Trump als vanouds branie uit. Of hij is veroordeeld wegens verkrachting, hij zijn herverkiezing wilde manipuleren of dat hij knoeide met zijn belastingen; het is allemaal óf niet waar, óf zijn achterban vergeeft hem alles. Liefst 17 procent van de kiezers van Trump - net zoveel als DeSantis er in totaal heeft - zegt heel goed te weten dat Trump ‘ernstige federale misdrijven heeft gepleegd’, maar dat is dan maar zo. ,,Ik denk dat hij misdaden heeft gepleegd,” zegt Joseph Derito (81) uit de staat New York tegen The New York Times. ,,Ik denk dat hij verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Maar hij heeft ook veel goeds gedaan.” Derito verwacht net als veel Republikeinen daarom toch weer op Trump te gaan stemmen omdat het alternatief minder aantrekkelijk is.