Uitgaansstraat Gent puilt uit van studenten, politie grijpt in

Ontwikke­laar zenuwgif zegt sorry tegen Russische oppositie­lei­der Navalny

20 september Een chemicus die zegt betrokken te zijn geweest bij de ontwikkeling van het zenuwgif novitsjok, heeft zijn excuses aangeboden aan de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Die belandde ernstig ziek in een Duits ziekenhuis. Duitsland zegt dat hij is vergiftigd met het gevreesde middel, dat in het geheim is ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie.