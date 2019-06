‘Uitgedoofde’ Russische vulkaan lijkt te ontwaken

559 seismische activiteiten

In die periode registreerde het team 559 seismische activiteiten. Ter vergelijking: in de periode tussen 1999 en 2017 werden er 100 zwakke activiteiten geregistreerd. ,,Sinds eind 2017 zijn er voortdurend seismische activiteiten van de Bolshaya Udina waargenomen. Dat kan wijzen op het ontwaken van de vulkaan’’, schreven de onderzoekers, die hun bevindingen publiceerden in het Journal of Volcanology and Geothermal Research.