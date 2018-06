Uitlevering 'oorlogsboef' Guus Kouwenhoven wéér uitgesteld

De uitlevering van de voor wapensmokkel veroordeelde zakenman Guus Kouwenhoven naar Nederland is opnieuw uitgesteld, meldt de site Times Live. De Zuid-Afrikaanse rechter zou vandaag de zaak eindelijk bekijken, maar verschoof dat naar 15 juli. Kouwenhoven mag zijn zaak in Zuid-Afrika buiten de cel afwachten, maar moet zich drie keer per week melden bij de politie en heeft huisarrest.

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde Kouwenhoven in april in hoger beroep tot een gevangenisstraf van 19 jaar wegens wapensmokkel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia, toen daar een burgeroorlog woedde. Het hof achtte bewezen dat hij via zijn houtbedrijven wapens importeerde en distribueerde in het West-Afrikaanse land.

Ziek

Kouwenhoven heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd na twee jaar voorarrest in 2007 vrijgelaten en is naar eigen zeggen te ziek om een gevangenisstraf uit te zitten. Volgens het gerechtshof in Den Bosch kan de veroordeelde in de gevangenis gespecialiseerde hulp krijgen.

Kouwenhoven is in Nederland in cassatie gegaan tegen zijn veroordeling. Hij vluchtte al enige tijd geleden naar Zuid-Afrika. Ook daar werd hij eind 2017 op verzoek van Nederland gearresteerd. Als Zuid-Afrika hem uitlevert, zal hij in Nederland meteen in hechtenis worden genomen. Maar dat gaat dus minstens weer enkele weken op zich laten wachten.