Uitnodigingen uitdelen voor kinderfeest? Alleen als hele klas mag komen

De maatregel van de school zorgt er niet voor dat alle kinderen nu daadwerkelijk op elkaars feestjes komen. Dat kan de school tenslotte niet verplichten, benadrukt Welleman. Maar als een leerling alleen een paar vriendjes wil uitnodigen, moet dat buiten de school worden geregeld. Dan weten kinderen die geen uitnodiging krijgen volgens de directrice in ieder geval niet dat ze zijn overgeslagen. ,,De kleuters beseffen dat niet en de oudere kindjes zijn wijs genoeg om daar na het weekend niet over te beginnen.''



Ouders in België zijn verdeeld over de regel, schrijft het Nieuwsblad. Sommige moeders en vaders zijn dolblij, maar anderen vinden de regel overdreven en zeggen dat kinderen moeten leren omgaan met tegenslagen.



Moeder Noemi, die de discussie op Facebook in gang zette, vindt dat onzin. ,,Het is makkelijk voor ouders om te zeggen dat kinderen met de teleurstelling moeten leren omgaan als hun kind super sociaal is en op elk feestje welkom is'', schrijft ze. ,,Maar sommige kindjes zijn nergens welkom.” De moeder snapt best dat niet iedereen een groot feest voor bijvoorbeeld 25 kinderen kan betalen, maar hoopt dat uitnodigingen voor kleinere feestjes voortaan via mail of sms worden verstuurd.