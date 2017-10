'Uitroepen onafhankelijkheid Catalonië is nabij'

Aanslag Las Vegas: eerste bodycam-beelden van politie

9:54 De politie van Las Vegas heeft beelden vrijgegeven van de bodycams van de agenten op straat. Op de beelden is de verwarring en paniek te zien tijdens de aanslag. Maandag schoot Paddock vanuit het hotel Mandalay Bay in Las Vegas lukraak op het publiek van een uitverkocht countryfestival. Het werd de dodelijkste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis: 59 doden en meer dan 500 gewonden. Wat het motief van Paddock is geweest, is nog onduidelijk.