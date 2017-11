Unicum: Rotsblok van buiten ons zonnestelsel op bezoek

Het rotsblok heeft de naam 'Oumuamua' gekregen. Dat is Hawaïaans voor 'boodschapper van ver die als eerste aankomt', omdat een telescoop op Hawaï hem als eerste zag.



De onderzoekers denken dat de asteroïde al honderden miljoenen jaren door de Melkweg zwerft, niet gebonden aan een ster. Waarschijnlijk heeft hij er 300.000 jaar over gedaan om de oversteek te maken van de ster Vega naar ons zonnestelsel. ,,Tientallen jaren hebben we gedacht dat zulke objecten er zijn en nu hebben we voor het eerst direct bewijs van hun bestaan'', aldus de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.



Doordat de asteroïde in de buurt is, hebben Europese en Amerikaanse wetenschappers hem goed kunnen bestuderen. De uitkomsten daarvan staan maandag in het wetenschapsblad Nature. 'Oumuamua is roodkleurig en heeft de vorm van een sigaar. Hij is ongeveer veertig meter breed en vierhonderd meter lang. Dat is opvallend, omdat de asteroïdes en kometen in ons zonnestelsel veel minder uitgerekt zijn.