Unieke video: rijd door de verwoeste IS-stad Mosul, voor en na de bevrijding

,,Heel veel is kapot, maar er wordt gelééfd", zegt Samsom, die met Mansell eerder onder meer de docu Team Gaza maakte, over een Palestijns voetbalteam. ,,Dit document laat enerzijds zien wat de verwoestende werking van oorlog is, maar tegelijk hoe groot de veerkracht van de mens is."



Want ja, de teruggekeerde inwoners lachen soms weer. Dat in de stad waar IS nog niet zo lang geleden mensen kruisigde. Waar in het oude centrum onder het puin nog lijken liggen, die nog niet zijn opgeruimd. Samsom: ,,Gezinnen gaan weer picknicken langs de waterkant, mensen trouwen."



De grote vraag, zegt Samsom: wie gaat de wederopbouw van de stad betalen? ,,De VN heeft een paar honderd miljoen euro uitgetrokken voor het herstellen van de infrastructuur, elektriciteit, water. Om Mosul opnieuw op te bouwen, is veel en veel meer geld nodig. De Iraakse regering kan dat nooit betalen."



De bijzondere video van de twee ritten door de straten van Mosul is 'bijvangst' bij een nieuwe documentaire die Samsom en Mansell maken voor BNNVARA, met de titel Stad van twee lentes. Die gaat over een Iraakse familie die terugkeert naar Mosul, en tegelijk over het werk van de internationale gemeenschap om de verwoeste stad weer leefbaar te maken. De docu verschijnt ergens komend najaar op de buis.