Uren na Parijse aanslagen interviewde Belgische journaliste nietsvermoedend Salah Abdeslam

Uren na de bloedige reeks aanslagen in Parijs op 13 november 2015 heeft een journaliste van de Belgische publieke omroep RTBF nietsvermoedend Salah Abdeslam geïnterviewd. De toen 26-jarige terrorist, die vanaf deze week terechtstaat voor zijn aandeel in de zelfmoordaanslagen waarbij meer dan 130 doden en bijna 400 gewonden vielen, was toen op weg naar België en werd bij de grens gecontroleerd, meldt de Franstalige omroep.

Het is niet voor het eerst dat we over het gesprek horen. Abdeslam schepte er in de gevangenis al eens over op tegen medegedetineerden, maar RTBF heeft nu de opname teruggevonden.



Bij de aanslagen in de Parijse concertzaal Bataclan, een restaurant, twee cafés en het Stade de France lieten zeven zelfmoordterroristen destijds hun bomgordels ontploffen. In tegenstelling tot zijn oudere broer Brahim (31) deed Salah Abdeslam dat niet, het ding ging niet af. Hij keerde met twee handlangers terug naar het Belgische Molenbeek.

De Franse veiligheidsdiensten waren in de uren na de aanslagen in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Tijdens een gezamenlijke controle door de douane, de Belgische politie en de Franse gendarmerie, stapte journaliste Charlotte Legrand op een auto af om de mensen die erin zaten een paar vragen te stellen, vertelt ze op de website RTBF.be. Een van hen was Salah Abdeslam, toen nog niet geïdentificeerd als publieksvijand nummer 1. Met Mohamed Amri en Hamza Attou zegt Abdeslam tegen Legrand dat het volgens hem normaal is dat er zoveel controles zijn. Het trio kan na de controle doorrijden.

‘Niet vriendelijk’

,,Ik herinner me het merk van de auto of de kleur niet. Er zaten drie jongemannen in die er erg moe uitzagen, hun gezichten getekend. Degene achterin zat gehuld in een soort donsjack of slaapzak. De drie waren niet bijzonder vriendelijk, maar beantwoordden mijn vragen terwijl hun identiteitskaarten werden gecontroleerd”, herinnert Legrand zich. ,,Toen ze hun documenten terugkregen, braken ze het gesprek af en draaiden ze hun raam dicht. Ze brachten me wat van de wijs.”

Het is niet voor het eerst dat we over het gesprek horen. Abdeslam zelf herinnert zich het interview ook nog. Na zijn arrestatie op 18 maart 2016 — enkele dagen voor de zelfmoordaanslagen op Brussels Airport en de metro in Maalbeek — werd hij overgebracht naar de zwaarbeveiligde afdeling van de gevangenis in Brugge. Hij begon er op te scheppen tegen zijn celgenoten, Mehdi Nemmouche, de terrorist van de schietpartij in het Joods Museum in Brussel, en Mohammed Bakkali, die de terreurcel van Abdeslam hielp bij de organisatie van de aanslagen in Parijs. Onderzoekers luisterden de gesprekken af, de RTBF kon de opname beluisteren.

Abdeslam: “Zij (de journaliste, red.) zei tegen mij: ‘Vind je het normaal dat er wegversperringen zijn zoals deze?’ Ik antwoordde haar: ‘Ja, dat is heel normaal, gezien de omstandigheden, na alles wat gebeurd is.’ Het was bij de derde wegversperring (de wagen van Abdeslam blijkt dus al voor de derde keer die vroege ochtend gecontroleerd te zijn, red.).”

Bakkali: “Zat je voorin of achterin?”

Abdeslam: “Ik zat achter.”

Bakkali: “Hoe heb je met hen gepraat?”

Abdeslam: “Ik gaf antwoorden in een microfoon.”

Bakkali: “Heb je je raam opengedaan?”

Abdeslam: “Nee, het was aan Amri’s kant. Hij gaf me de microfoon door.”

In het afgeluisterde gesprek meent hij overigens met een journaliste van RTL-TVI van doen te hebben gehad, dat klopt dus niet.

‘Onrust’

De Belgische journaliste Charlotte Legrand kan het voorval nu een plaats geven. ,,Zonder het gepoch van Abdeslam tegen Bakkali zou ik zijn blijven twijfelen. (... ) Ik voelde een zekere onrust. Ik was bang dat ik beschuldigingen zou krijgen dat ik niet objectief was tijdens het gesprek. Ik voelde me vreemd genoeg een beetje schuldig. En toen herinnerde ik me de feiten. Op dat moment kon ik Abdeslam gewoon niet herkennen. Noch ik, noch de politie.”

Salah Abdeslam is in april 2018 schuldig bevonden aan een moordpoging op agenten in een terroristische context bij zijn aanhouding. De Brusselse rechtbank heeft hem daarvoor een celstraf opgelegd van 20 jaar. Het proces over de aanslagen in Parijs gaat woensdag van start. In totaal staan twintig verdachten terecht.