Uur van de waarheid voor Beul van de Balkan

Wie is Ratko Mladic?

Volledig scherm Mladic bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. © Reuters Ratko Mladic is geboren voor het leger. Hij heeft een bulderende stem. Zijn blauwgroene ogen spuwen vuur. Zelfs zijn naam - 'rat' betekent oorlog - refereert aan strijd. Hij heeft het vechten niet van een vreemde. Zowel zijn vader als zijn moeder knokt aan de kant van de partizanen in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers en tegen hun Kroatische handlangers, de Ustasa. Zelf studeert Mladic al op jonge leeftijd af aan de militaire academie. Hij bestuurt tanks en wordt bataljonscommandant. In de zomer van 1991 krijgt de Serviër een telefoontje van het hoogste militaire commando in Belgrado. Hij moet naar Kroatië, waar gevechten zijn uitgebroken tussen het Joegoslavische Volksleger en opstandelingen, die strijden voor onafhankelijkheid. Mladic krijgt het commando over verschillende eenheden maar het leger valt uiteen omdat militairen overlopen naar hun etnische groepen.

Wat heeft Mladic op zijn kerfstok?

Quote Voor mij is aanvallen de kern van een militair conflict. Ik ben offensief ingesteld. Dat lijkt me geen slechte eigenschap voor een commandant Ratko Mladic Mladic opereert meedogenloos in Kroatië. De Kroaten zijn niet langer Joegoslavische broeders, maar weer Ustasa, de moordenaars van zijn vader. Mladic' motto is 'uitpersen en niet morsen'. Als zelfs de legerleiding in de hoofdstad hem tot kalmte maant, roept hij: ,,Laat die generaals daar de tering krijgen.'' In 1992 grijpen ook de in Bosnië wonende Serviërs naar de wapens. Onder leiding van Mladic maken de strijders zich schuldig aan tal van misdaden. Ze drijven zelfs mensen bijeen in kampen. Dat is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gebeurd in Europa. In Sarajevo bevecht de generaal de door hemzelf gekoesterde Servische Republiek. Drieënhalf jaar laat hij de door moslims bewoonde stad bestoken met mortieren en raketten. Sluipschutters knallen uitgehongerde burgers, die zich op straat wagen zonder pardon neer. Er vallen in die periode 12.000 doden. ,,Voor mij is aanvallen de kern van een militair conflict'', zegt Mladic later. ,,Ik ben offensief ingesteld. Dat lijkt me geen slechte eigenschap voor een commandant.''

Waarover gaat het proces tegen Mladic?

Het Joegoslaviëtribunaal houdt Mladic verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de mensheid: ,,Het was duidelijk zijn intentie om de Kroaten en de Bosnische moslims te vernietigen'', staat in de aanklacht. Mladic geldt als het symbool van de zuiveringscampagne, die in juli 1995 een dieptepunt bereikt in de enclave Srebrenica. De Serviërs vermoorden er zeker 7.000 moslimmannen en -jongens. Mladic pakt daarna een borrel en zegt: ,,Vandaag hebben we de Serviërs de stad Srebrenica teruggegeven.'' De Nederlandse bevelhebber Thom Karremans van Dutchbat kijkt toe en drinkt een glaasje mee. Hij staat machteloos. De Verenigde Naties verlenen zijn militairen geen mandaat om het Bosnisch-Servische leger te stoppen. De Serviërs verdoezelen de massamoord door de slachtoffers in massagraven te dumpen, stellen de aanklagers van het Joegoslaviëtribunaal. Forensisch onderzoekers vinden lijken in zeventien grote en 36 kleinere massagraven. ,,Duizenden lichamen zijn door graafmachines in vrachtwagens geladen en daarna op afgelegen plekken gedumpt.''

Volledig scherm Ratko Mladic (rechts) in april 1994. Samen met VN-generaal Sir Michael Rose. © AP

Waarom vellen de rechters pas zoveel jaren later een vonnis?

De Bosnische burgeroorlog is in 1995 beëindigd met de Akkoorden van Dayton. Mladic waant zich daarna zestien jaar lang onaantastbaar. Hij heeft vrienden binnen de politiek, de legertop en de Servische geheime dienst. De oud-generaal zit op z'n dooie gemak bij voetbalwedstrijden, feest mee op bruiloften, gaat hardlopen in het park of uit eten in restaurants. Jaar in, jaar uit dringt het Joegoslavië-tribunaal aan op de arrestatie van de oud-generaal. Dat gebeurt in 2011. Mladic maakt in Lazarevo een ochtendwandelingetje als agenten het dorp binnenrijden. Korte tijd later zit de 'Beul van de Balkan' in de strafgevangenis in Scheveningen. Hij vraagt er om boeken van Tolstoj en krijgt op speciaal verzoek aardbeien bezorgd in zijn cel.

Hoe verliep het proces tegen Mladic?

Het proces duurt vierenhalf jaar en de emoties lopen soms hoog op. Tijdens een zitting wordt Mladic scheldend en tierend uit de rechtszaal verwijderd als een man vertelt dat hij de moordpartij in Srebrenica overleefde door zich schuil te houden tussen stapels lijken. Andere keren oogt Mladic, die na drie beroertes en een stevige longontsteking in slechte gezondheid verkeert, juist ongeïnteresseerd. Zo bladert hij tijdens het voorlezen van de elf punten tellende aanklacht in 2011, schijnbaar onaangedaan door enkele kranten. De strafeis is levenslang.

Hoe lang blijft het Joegoslavië-tribunaal open?

Niet lang meer. De Nederlandse rechter Alphons Orie velt vandaag het vonnis tegen Mladic, de laatste grote zaak van het tribunaal. Sinds de oprichting 24 jaar geleden, zijn 161 aangeklaagden opgepakt en op enkelen na veroordeeld. Onder hen is ook de politiek leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic. Hij zit een celstraf van veertig jaar uit. De laatste uitspraak is op 29 november in een hoger beroep van zes Kroatische verdachten. Daarna sluit het tribunaal definitief.