Vader Britse premier Johnson vraagt Frans paspoort aan

Fietser die meisje liet vallen in Ardennen voor de rechter: mogelijk jaar celstraf

29 december Een fietser die een jong meisje met een knietje in haar rug liet vallen in de Belgische Ardennen op eerste kerstdag moet zich in februari voor de rechter verantwoorden voor zijn actie. Het parket in Luik meldt dat de man naar de politie is gegaan en zegt dat hij het niet bewust deed. Hij staat terecht voor het opzettelijk verwonden van het meisje. De man kan tot een jaar celstraf krijgen.