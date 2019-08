Vader die elke week 2600 km reed om ontvoerd kind te zien, heeft dochtertje terug

In december 2017 was Louise plots weg. Haar moeder, een Sloveense die 25 jaar jonger is dan Francky (57), had haar dochter meegenomen naar haar vaderland. Maandenlang wist de vader niet waar ze waren. Toen hij ze gevonden had, schakelde hij in Slovenië een advocaat in. Hij kreeg bezoekrecht en mocht één keer per week in een sociaal huis anderhalf uur bij zijn dochter zijn, onder bewaking.