Vader gewond meisje Oostende: Ze hadden nooit moeten instappen

Fris en pizza's

Hun avond was begonnen met een feestje, maar eindigde voor twee van hen in het ziekenhuis. ,,Een van de vier vriendinnetjes mocht maandagavond haar verjaardag vieren in een vakantiehuisje in Oostende. Bij de ouders van een klasgenootje van het Leuvense Paridaensinstituut. Nog meer schoolgenootjes die aan de kust waren, werden uitgenodigd voor een feestje met frisdrank en pizza's. Geen wildebraspartij met alcohol, maar iets heel onschuldigs. Na afloop moesten ze van de vader van de jarige met de laatste tram terugkeren naar het vakantiehuisje dat hij in Middelkerke gehuurd had en waar zijn dochter met haar drie vriendinnetjes mocht overnachten."



Maar na de avond in Oostende miste het viertal de laatste tram die al om 0.34 uur vertrok. Ze lieten zich vervolgens verleiden om in te stappen bij een Waalse 18-jarige man die hen een lift aanbood. ,,Er zaten al een Franstalige jongen en een Franstalig meisje in de auto", klinkt het. De meisjes twijfelden, maar stapten uiteindelijk toch in.