Vader Thunberg: ‘Activisme heeft Greta gered van depressie’

Unicef: geweld tegen kinderen in tien jaar tijd meer dan verdubbeld

3:06 Het geweld tegen kinderen is sinds 2010 flink toegenomen, meldt VN-kinderrechtenorganisatie Unicef. In 2018 werden 24.000 geweldsdelicten tegen kinderen geregistreerd en dat waren er in 2010 nog geen 10.000. In totaal werden ruim 170.000 gewelddadigheden tegen kinderen in conflictsituaties geregistreerd, gemiddeld 45 per dag.