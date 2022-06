Vader van bij schietpartij Texas omgekomen meisje (10) zet stappen tegen wapenfabrikant

De vader, Alfred Garza, eist opheldering van vuurwapenbedrijf Daniel Defense over hun marketingstrategie ten aanzien van tieners en kinderen. Advocaten van Garza hebben de fabrikant via een brief verzocht die informatie per direct aan te leveren, anders volgt er mogelijk een rechtszaak om dat af te dwingen.

De schietpartij op de school in Texas heeft de discussie in de Verenigde Staten over wapenbezit en de voorwaarden daarvoor weer aangewakkerd. De 18-jarige schoolschutter kocht zijn wapens kort na zijn verjaardag op legale wijze. Hij stormde op 24 mei de school binnen en schoot negentien leerlingen en twee leraren dood. Daarna schakelde de politie hem uit.

Oproep Biden

President Joe Biden heeft opgeroepen tot verzet tegen de wapenlobby en pleit voor ,,verstandige” wapenwetten. Maar de Republikeinen die veranderingen kunnen blokkeren in het parlement maken geen aanstalten te tornen aan het zeker in Texas als heilig beschouwde recht op het bezit van wapens.

Wapenfabrikanten zijn in de VS doorgaans bij federale wet goed beschermd tegen claims over aansprakelijkheid inzake vuurwapengeweld. De advocaten van Garza lijken in dit geval eenzelfde strategie toe te passen als in 2019, toen het hooggerechtshof van de staat Connecticut toestemming gaf wapenleverancier Remington Arms aan te klagen.

Die zaak was aangespannen door nabestaanden van slachtoffers van de dodelijke schietpartij op de Sandy Hook Elementary School in 2012. Toen kwamen er 26 mensen om, onder wie twintig kinderen van vijf tot tien jaar oud. De dader gebruikte een halfautomatisch vuurwapen dat door Remington Arms was gemaakt.

Het hof van Connecticut oordeelde dat het bedrijf aangeklaagd kon worden omdat Remington Arms mogelijk de marketingwetten van de staat had overtreden. In februari werd de wapenfabrikant aansprakelijk gesteld voor de massale schietpartij, een unicum in de Verenigde Staten. Uiteindelijke schikte Remington Arms voor 73 miljoen dollar met de families van de slachtoffers.