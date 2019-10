Vader verdachte Halle geeft interview: ‘Mijn zoon geeft altijd anderen de schuld’

De 27-jarige man die gisteren een bloedbad wilde aanrichten in het Duitse Halle, heeft geen vrede met zichzelf en de wereld. Dat heeft zijn vader vandaag gezegd in een video-interview met het Duitse Bild . De aanval op de synagoge is door justitie in Duitsland officieel als terreurdaad aangemerkt.

Van een eventuele ideologie bij zijn zoon weet hij niks. ,,Als ik met hem sprak hadden we vrijwel altijd direct ruzie”, vertelde de vader. ,,Hij geeft altijd anderen de schuld.”

De man is in shock door de daad van zijn zoon. ,,Ik kan het niet geloven”, zegt hij. Hij kan geen uitgebreid antwoord geven op de vraag wat hij ervan vindt: ,,Mijn mening doet er niet toe”, antwoordt hij mompelend. Veel contact met zijn zoon had hij niet. ,,Hij woont bij zijn moeder.”

De verdachte schoot gisteren twee mensen dood bij een synagoge, waar hij vermoedelijk veel meer slachtoffers wilde maken. Toen het niet lukte om binnen te komen, schoot hij een voorbijgangster en een klant van een Turks eethuis dood. De jongeman kon worden opgepakt en zit vast.

Diensttijd

Hij bracht veel tijd door achter zijn computer, zegt zijn vader die van zijn vrouw scheidde toen zijn zoon 14 jaar was. De verdachte heeft in dienst gezeten bij de Duitse krijgsmacht. Verschillende mensen die getuige waren van zijn aanval gisteren, zeiden dat hij ‘professioneel’ kon omgaan met zijn wapen. Het zelfgemaakte vuurwapen dat hij gebruikte haperde wel meerdere keren, zo is uit onderzoek gebleken.

Terreur

De Duitse politie gaat uit van een terroristische daad. In een manifest dat de verdachte achterliet op een forum, staat dat hij ‘bij voorkeur joden’ wilde vermoorden. Federaal procureur-generaal Peter Frank: ,,Wat we gisteren hebben beleefd was terreur”, zei hij.

In de auto van de dader trof de politie later vier kilo springstoffen aan en talrijke ontstekingsmechanismen. De man, waarschijnlijk een rechtsextremist, wordt onder andere tweevoudige moord ten laste gelegd.