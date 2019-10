Vader verdachte Halle in interview: ‘Mijn zoon geeft altijd anderen de schuld’

De 27-jarige Stephan Billiet uit het Duitse Benndorf (Saksen-Anhalt) die gisteren een bloedbad wilde aanrichten in de stad Halle, heeft geen vrede met zichzelf en de wereld. Dat zegt zijn vader vandaag in een video-interview met Bild . De aanval op de synagoge is door justitie in Duitsland officieel als terreurdaad aangemerkt.

Van een eventuele ideologie bij zijn zoon weet hij niks. ,,Als ik met hem sprak hadden we vrijwel altijd direct ruzie”, vertelde de vader. ,,Hij geeft altijd anderen de schuld.”

De man is in shock door de daad van zijn zoon. ,,Ik kan het niet geloven”, zegt hij. Hij kan geen uitgebreid antwoord geven op de vraag wat hij ervan vindt: ,,Mijn mening doet er niet toe”, antwoordt hij mompelend. Veel contact met zijn zoon had hij niet. ,,Hij woont bij zijn moeder.”

Hij bracht veel tijd door achter zijn computer, zegt zijn vader die van zijn vrouw scheidde toen zijn zoon 14 jaar was. De verdachte heeft in dienst gezeten bij de Duitse krijgsmacht. Verschillende mensen die getuige waren van zijn aanval gisteren, zeiden dat hij ‘professioneel’ kon omgaan met zijn wapen.

Manifest

Stephan Billiet schoot gisteren twee mensen dood bij een synagoge in Halle. De slachtoffers waren een 40-jarige vrouw uit Halle en een 20-jarige man uit Merseburg, zo'n 20 kilometer naar het zuiden. De schutter wilde kennelijk veel meer slachtoffers maken. In een vooraf op het internet geplaatst manifest, onderschept door een Amerikaans bedrijf dat online extremisten volgt, schreef de vermeende schutter dat hij zoveel mogelijk “anti-blanken” wil doden, “bij voorkeur Joden”. Toen het niet lukte om de synagoge binnen te komen - Billiet vuurde meerdere keren tevergeefs op de toegangsdeur - schoot hij een voorbijgangster en een klant van een Turks eethuis dood.

Door een defect aan minstens een van zijn vuurwapens zijn meer slachtoffers uitgebleven. Dat blijkt volgens Duitse media uit de live-video van de schietpartijen. Daarin is te zien dat problemen met het herladen van het wapen in minstens twee gevallen mensenlevens heeft gered. Zo richt de schutter na het doodschieten van de voorbijgangster zijn wapen op de chauffeur van een koeriersdienst maar als hij wil schieten hapert het wapen.

Gewond

Billiet werd gistermiddag gearresteerd in een taxi in Wiedersdorf, vlakbij de snelweg A9 Berlijn-München. Daarbij werd geschoten en raakte hij gewond aan zijn hals. De twintiger bracht de nacht door in een ziekenhuis in de buurt van Leipzig en werd vandaag overgebracht naar een kliniek in Halle. Daar werd hij geopereerd, verklaarden bronnen bij veiligheidsdiensten tegenover Duitse media. Vanmiddag is hij overgevlogen naar Karlsruhe waar hij voor de onderzoeksrechter zal verschijnen.

Een huiszoeking in de woning waar de twintiger woonde met zijn moeder en in een werkruimte , leverde volgens justitie een “grote hoeveelheid’’wapens op. ,,Ogenschijnlijk allemaal zelfgemaakt’’, verklaarde procureur-generaal Peter Frank van het federale parket vanmiddag tijdens een persconferentie. De verdachte was volgens hem ook in het bezit van een grote hoeveelheid explosieven. ,,Alleen al in zijn auto vonden we vier kilo springstof.’

Onderzoek moet uitwijzen of Billiet de wapens en/of onderdelen kocht op het zogenoemde Darknet, een deel van het internet dat niet toegankelijk is via zoekmachines.

Terreur

De Duitse politie gaat uit van een terroristische daad. De vermeende schutter wordt dubbele moord ten laste gelegd alsook poging tot moord in negen gevallen.

De Duitse minister van Justitie Christine Lambrecht (SPD) bestempelt de schietpartijen in Halle als een “extreemrechtse terreuraanslag” van een alleen opererende dader. Die handelde volgens haar uit antisemitische en extreemrechtse motieven. De bewindsvrouw kondigde aan dat ze gaat kijken hoe internetplatformen verplicht kunnen worden extreemrechtse uitingen te verhinderen.

Dreiging