Valérie werd 24 jaar lang misbruikt door de man met wie ze trouwde, toen schoot ze hem dood

Op 13 maart 2016 zat Valérie Bacot op de achterbank van haar auto. Haar man, Daniel Polette, reed. Ze pakte een pistool uit haar tas, zette het tegen de nek van haar man en haalde de trekker over. ,,Ik herinner me de geur en de lichtflits’’, vertelde Valérie (40) deze week tegen de rechter. ,,Maar ik begreep toen eigenlijk niet wat er precies gebeurde.’’

Ze verstuurde nog wel een sms: ‘Het is gebeurd, ik heb het gedaan’.



Valérie Bacot maakte in 2016 met een kogel een einde aan het leven van haar echtgenoot, maar ook aan een huiselijke nachtmerrie die 24 jaar had geduurd. Deze week staat ze terecht. De rechter moet morgen beslissen of ze het schot loste met voorbedachten rade: dan zou het moord zijn. Maar boven het proces zweeft de vraag: is het een ‘verzachtende omstandigheid’ dat haar man haar terroriseerde?

Verkrachtingen

Bacot groeide op in een gezin met een alcoholistische moeder en een afwezige vader. Haar ouders scheidden, er kwam een stiefvader in huis wonen, en toen ging het mis. ,,Hij verkrachtte Valérie voor het eerst toen ze 12 jaar oud was’’, aldus Bacots advocate, Janine Bonaggiunta.

De man werd veroordeeld en zat ruim twee jaar in de cel. Daarna mocht hij mocht hij opmerkelijk genoeg gewoon terugkeren bij de familie Bacot. Er kraaide geen haan naar. Het verkrachten begon opnieuw.

Dit keer raakte Valérie zwanger van haar stiefvader. Haar moeder was woedend en zette haar het huis uit. Maar dat accepteerde Daniel Polette niet. Hij nam Valérie mee en ging met háár samenwonen. Zij was toen 17, hij was 42. Valérie stemde in, om te ‘ontsnappen aan haar gewelddadige en alcoholistische moeder’.

Perverse relatie

De perverse relatie kreeg ook nog een bizarre bezegeling: ze trouwden. Stiefvader Daniel Polette werd echtgenoot Daniel Polette. En ze kregen vier kinderen. ,,Ze was jong, stond er alleen voor, had geen werk en er was niemand die haar steunde. Ze liep gewoon achter de eerste man aan die op haar pad kwam’’, aldus advocaat Bonaggiunta.

Volledig scherm Valérie Bacot arriveert in de rechtbank. Ze kan levenslang krijgen voor het doden van haar man. © AP

Daniel Polette begon zijn nieuwe vrouw te mishandelen. ,,Ik herinner me dat hij eens tegen mijn moeder zei: ik sla je helemaal in elkaar, en daarna vermoord ik de kinderen’’, vertelde de dochter in de rechtszaal. ,,Wij kregen ook klappen. Bijna elke dag’’, vertelde een zoon.

Psychiater Denis Prieur werd door de rechter ondervraagd over Daniel Polette. ,,Hij was de tiran in huis. Almachtig.’’

Auto als peeskamer

Daniel Polette ging nóg een stap verder. Hij richtte persoonlijk de gezinsauto in als ‘peeskamertje’ voor zijn vrouw. Hij legde een matras in de Peugeot 806 en hing er gordijntjes op. De wagen werd langs de weg geparkeerd en Valérie moest daar ‘klanten’ afhandelen, voor 20 tot 50 euro per seksuele verrichting. ,,Als ik ‘nee’ zei, werd hij steeds gewelddadiger. Dus uiteindelijk deed ik het dan maar weer.’’

Zo ging het 14 jaar lang, zou ze later tegen de politie zeggen. Tot in maart 2016. Valérie hoorde een gesprek tussen haar man en hun tienerdochter. Hij vroeg het meisje naar haar seksuele gedrag. Toen knapte er iets in het hoofd van Valérie. ,,Ik was bang dat hij onze dochter ook zou prostitueren’’, zei ze huilend tegen de rechter.

Na 24 jaar is de maat vol

De dag erna pakte ze een pistool van haar echtgenoot en nam dat mee toen ze in de Peugeot 806 moest gaan ‘werken’. ’s Avonds kwam Polette haar ophalen. Hij werd boos. Hij bedreigde haar. En toen was de maat na 24 jaar vol. Valérie besloot te schieten. ,,Het ging in een vlaag. Ik wilde maar één ding: dat het stopte.’’

Ze reed naar huis en vertelde het de kinderen. ,,We waren vooral verdrietig omdat onze moeder zo huilde’’, vertelde een zoon in de rechtbank. ,,Ik mis mijn vader niet.’’

Valérie bracht het stoffelijk overschot van haar man naar een bos, en begroef het daar, samen met twee van haar zoons en de vriend van haar dochter. Maar een jaar later werd het lijk alsnog gevonden. Valérie bekende en werd aangeklaagd voor moord.

Begrip

De Française kan nu levenslang krijgen. In Frankrijk is daar onrust over. De vrouw handelde uit noodweer, zeggen critici. Er is een steuncomité voor haar opgericht. Een online petitie werd door meer 600.000 mensen ondertekend, onder wie een oud-minister. ‘Zij heeft hem gedood met de revolver waarmee hij haar bedreigde. Ze heeft hem gedood om te voorkomen dat hij haar zou doden’, staat op de website.

Haar advocaat Janine Bonaggiunta vertelde dat Valérie zelfs nú nog onder het juk van haar ex-echtgenoot leeft. ,,Ze kan zich niet voorstellen dat juryleden in de rechtbank begrip voor haar zouden hebben. Want er is nog nooit iemand geweest die haar heeft geholpen.’’

