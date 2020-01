'Valiumverkrachter' Johan S. ontkent verkrachting in Bulgarije

De man uit Sassenheim ontkent verantwoordelijk te zijn voor de verkrachting van een 32-jarige vrouw deze kerst. Hij zou een verdovend middel in haar drankje hebben gedaan en haar hebben verkracht. ,,Ik heb dit niet gedaan en ik ben van slag”, is te lezen in rechtbankdocumenten die Hart van Nederland inzag.



Hij kreeg toestemming zijn proces in vrijheid af te wachten. ,,Als jullie mij onder huisarrest plaatsen zal ik jullie vertrouwen niet beschamen”, zei S. Volgens de aanklager is er veel bewijs voor de gruwelijke verkrachting. Zo hebben artsen ernstige verwondingen rondom de geslachtsdelen van het slachtoffer gevonden.



Vanwege de brute aard van de verkrachting vond de aanklager dat S. in hechtenis moest worden genomen. Ook verklaarden agenten dat S. de deur niet direct opendeed in een poging bewijs te vernietigen op de plaats delict.