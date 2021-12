Valse noot tijdens kerstgesprekken: Biden krijgt beledigende leuze naar hoofd geslingerd

De zin wordt gebezigd als alternatief voor ‘fuck Joe Biden’. Het is in zwang geraakt na een race in oktober in Alabama, waarbij het publiek de leus ‘fuck Joe Biden’ scandeerde. Een verslaggeefster die na afloop van de race winnaar Brandon Brown interviewde dacht echter iets heel anders te horen, namelijk: "Let's go Brandon".



Tijdens het telefoongesprek belde vader Jared in naam van zijn vier kinderen. Zoals gewoonlijk werd er gekeuveld over wat de kinderen hoopten te krijgen van de Kerstman - in dit geval een piano, een Nintendo Switch en een Barbie - waarna de man het gesprek afsloot met een opvallende boodschap. ,,Ik hoop dat jullie een fijne kerst hebben. Vrolijk kerstfeest en let’s go Brandon.’’