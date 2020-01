Van aardbodem verdwenen tante Kim Jong-un na zes jaar toch weer naast hem gezien

Regen in bosbrandge­bied Australië leidt tot nieuwe overstro­min­gen

3:49 Hevige regenval heeft in de Australische staat Queensland tot nieuwe overstromingen geleid. In een aantal regio's in de staat is de afgelopen dagen ongeveer een kwart van de gemiddelde jaarlijkse neerslag gevallen, wat neerkomt op ruim 160 millimeter water. In Queensland woedden tot voor kort veel bosbranden.