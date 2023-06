Van der Sloot verandert van gedachten en gaat uitlevering aan VS toch aanvechten

Maandag werd echter bekend dat Van der Sloot toch van plan is in beroep te gaan tegen zijn uitlevering. Een hoorzitting over het beroep is waarschijnlijk dinsdag of donderdag, zo heeft zijn advocaat Maximo Altez maandag aan de Amerikaanse zender ABC News laten weten.

Eerder maandag berichtte De Telegraaf al dat Van der Sloots uitlevering aan de VS op losse schroeven was komen te staan. De Nederlandse ambassade in Peru zou namelijk een formele klacht hebben ingediend tegen Peru, omdat de gevolgde procedure juridisch gezien onjuist is, waardoor Van der Sloots rechten op een eerlijk proces geschonden zijn. Mogelijk heeft Van der Sloot zich daardoor op andere gedachten laten brengen.

28 jaar cel voor moord

Van der Sloot zit in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruviaanse Stephany Flores in 2010. Hij trouwde in 2014 met de Peruaanse Leydi Figueroa in de zwaarbewaakte gevangenis waar hij vastzit. Datzelfde jaar beviel Figueroa van een dochter.

In Amerika moet hij terecht staan voor fraude en afpersing van Elizabeth Ann Holloway, de moeder van Natalee. Na een mogelijk proces in de VS, mocht dat er inderdaad van komen, moet hij weer terug naar Peru om de rest van zijn straf uit te zitten. Van der Sloot moet in Peru nog tot 2045 achter de tralies blijven. Daarna zou hij pas naar Amerika kunnen om zijn eventuele andere straffen uit te zitten.

Maandag maakten de Peruaanse autoriteiten bekend dat de uitlevering voor aanstaande donderdag stond gepland. Zaterdag werd daarvoor al een eerste stap gezet, toen Van der Sloot verplaatst werd naar een andere gevangenis in Peru.