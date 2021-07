Van misbruik verdachte Nederlander in Filipijnen: ‘Hotelverblijf met nichtjes was beloofde vakantie’

De Nederlander die in de Filipijnen is opgepakt nadat hij met drie minderjarige Maleisische meisjes had ingecheckt in een hotelkamer, schreeuwt zijn onschuld van de daken. Na eerder al te hebben verklaard dat de vermeende slachtoffers zijn nichtjes zijn, legt Ton v.H. nu in een mail uit waarom hij met hen verbleef in een badplaats die geldt als ‘hotspot’ voor kinderprostitutie.

,,Toen Hazel (14), Kyra (13) en Queency (10) het schooljaar aan de Lip Lin school in Angeles in 2019 hadden afgesloten, zouden we op vakantie gaan naar het eiland Palawan. Ik boekte tickets bij Philippine Airlines maar de reis ging niet door vanwege de coronapandemie. Vorig jaar sloten ze weer een online schooljaar af maar we konden opnieuw niet op vakantie terwijl ik het zo vaak had beloofd. Dit jaar kon het eindelijk wél en zei ik: laten we voor het begin van het nieuwe schooljaar - rond 5 juli - naar Puerto Galera gaan”, schrijft de Nederlander.

Zijn nichtjes en hij genoten naar zijn zeggen van hun verblijf in de badplaats en bezochten verschillende plaatsen in de omgeving. De vakantie eindigde volgens hem abrupt op maandagavond 21 juni om 18.30 uur in het Casa Marco Suites hotel aan White Beach in Puerto Galera. Agenten vielen de hotelkamer binnen, arresteerden de Nederlander en brachten de meisjes naar het provinciaal sociaal welzijnsbureau. V.H. werd aangeklaagd voor poging tot kinderprostitutie. De biologische ouders van de vermeende slachtoffertjes werden eveneens aangeklaagd. ,,Tegelijkertijd verstuurden we een brief waarin we de Nederlandse ambassade informeerden over de zaak en de bevrijding van drie minderjarige meisjes”, meldde de Filipijnse evenknie van de FBI (NBI) in een verklaring.

Verdacht gedrag

De NBI kwam naar eigen zeggen in actie na berichten dat de Nederlander met drie vrouwelijke minderjarigen in een hotel verbleef. ,,Informanten zeiden verder dat V. H. zich vreemd en verdacht gedroeg en dat ze hem er daarom van verdachten pedofiel te zijn”, luidde het. Na de inval in zijn hotelkamer beweerde de Nederlander volgens de politie dat de minderjarigen de nichtjes van zijn vriendin en hem zijn en dat de biologische ouders van de meisjes in Maleisië wonen.

,,De agenten vroegen zich af waarom de meisjes bij V. H. in Puerto Galera waren, ondanks het strikte verbod dat minderjarigen thuis moeten zijn of, in het geval van dergelijke reizen, in gezelschap van hun ouders of voogden. Daarna vernamen ze dat de biologische ouders niet wisten dat de verdachte de kinderen had meegenomen”, aldus de NBI.

Ton v.H. houdt zijn onschuld vol. ,,Ik zorg voor deze meisjes alsof het mijn eigen kinderen zijn en ik zweer dat ik ze nog nooit heb gekwetst, geslagen of fysiek mishandeld. Zij zullen dit ongetwijfeld bevestigen. Ik weet ook zeker dat ze de waarheid zullen vertellen omdat liegen en bedriegen geen deel uitmaakt van hun opvoeding. Die is gebaseerd op respect, hulp, liefde en eerlijkheid. Daarom is het ook heel moeilijk om dit allemaal te zien gebeuren.”

Maleisië

De drie meisjes wonen volgens de Nederlander sinds 2016 bij hem en zijn vriendin Mina. Het zijn de dochters van haar zus Brenda. Die woont en werkt al jaren in Maleisië. ,,Toen Queency in 2010 werd geboren, kon ze het allemaal niet meer aan. Een betrouwbaar kindermeisje bleek lastig te vinden. Vanwege onze hechte band met Brenda, boden Mina en ik aan Queency in huis te nemen. Vooral ook omdat we zelf geen kinderen kunnen krijgen. Het drie maanden oude meisje gaf ons meteen een vader en moeder-gevoel’’, licht de vijftiger toe.

Op haar derde ging Queency volgens hem terug naar Maleisië, waar ze opgroeide met haar oudere zussen Kyra en Hazel. ,,Toen de relatie van Brenda in 2016 uitdoofde, besloot ze haar dochtertjes onder te brengen bij familie in de Filipijnen. Mina en ik boden ons opnieuw aan omdat we heel goed konden opschieten met de meisjes telkens als we in Maleisië waren en zij bij ons. We doen onze uiterste best hen te geven wat ze nodig hebben, onderdak, een veilige omgeving, eten, plezier, onderwijs. Kortom alles om voorbereid te zijn op een betere toekomst.’’

Sinds januari verzorgt de Nederlander zijn drie ‘dochters’ met de jongste zus van zijn ‘Mina’. Die laatste zit in de Verenigde Staten, schrijft hij. ,,We vroegen de meisjes of ze terug wilden naar Maleisië of in de Filipijnen wilden blijven en ze gaven aan hier te willen blijven’’, aldus Ton v.H.