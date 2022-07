Van moord verdachte wielrenster opgepakt na klopjacht van 43 dagen

De klopjacht duurde maar liefst 43 dagen. Er liep een internationaal aanhoudingsbevel tegen de 34-jarige gravelrijdster nadat Moriah Wilson, een rijzende ster in het gravelwielrennen, op een brute manier werd omgebracht.

Na de moord was Armstrong onvindbaar. Ze vluchtte weg en veranderde haar uiterlijk drastisch. Ze verkocht haar zwarte jeep die op bewakingsbeelden stond en verfde ook haar haar donkerder. Daarna schafte ze een vals paspoort aan en zette ze koers richting New York. Enige tijd later vluchtte ze nog verder richting Costa Rica.

Arrestatie

Woensdag kwam er een einde aan de zoektocht nadat Armstrong werd aangehouden in een hotel in de Costa Ricaanse hoofdstad San Jose. Hoe de politie wist dat ze daar was, is niet duidelijk. Bij de arrestatie ontdekte de politie haar valse identiteitskaart en merkten ze op dat ze haar uiterlijk had veranderd. Armstrong wordt nu uitgeleverd aan de VS. Daar zal ze terecht staan als verdachte voor de moord op haar collega-wielrenster Wilson.

De dood van Wilson komt als een heuse schok voor de gravelcommunity. De vrouw was zeer geliefd in de wielerwereld. Ze kwam uit het niets uit op het allerhoogste niveau. Ze was een voormalige alpineskiester die werkte als inkoper van fietsframes. Door een blessure moest ze het skiën vaarwel zeggen en begon ze te fietsen. Daar bleek ze talent voor te hebben.

De avond van de moord

De moord vond plaats in Austin, een stad in de Amerikaanse staat Texas. De avond begon met Wilson die achterop de motor van haar ex-vriend Colin Strickland sprong. Ze gingen samen zwemmen en vervolgens iets eten. Dit was ‘louter als vrienden’ aldus Strickland. Kaitlin Armstrong, de huidige vriendin van Strickland, geloofde daar niets van.

Nadat Strickland zijn zwempartner weer afzette thuis, kwam een zwarte jeep op de oprit van Wilson gereden. Bewakingscamera’s in de buurt van het huis van Wilson registreren hoe Armstrong uit de jeep stapt. Korte tijd later wordt Wilson neergeschoten. Uit navraag bij vrienden bleek dat Armstrong al meerdere keren bedreigingen had geuit naar Wilson. De politie vond Moriah Wilson in een grote plas bloed. Alle hulp kwam te laat en Wilson stierf ter plekke.

Op dit moment is de mogelijke moordenaar Kaitlin Armstrong al terug in de VS en zit ze in voorlopige hechtenis. Wanneer haar proces zal plaatsvinden is nog niet duidelijk.

Volledig scherm Wielrenster Kaitlin Armstrong (links) wordt verdacht van de moord op Moriah Wilson. © AP