Van neerhalen MH17 beschuldigde Oekraïense piloot pleegt zelfmoord

Kapitein Vladyslav Volosjin had de Russische claim veroordeeld als een leugen. Nederlandse onderzoekers concludeerden dat een Russische Buk-raket de Boeing 777 had vernietigd en 298 mensen gedood.



Volgens de politie schoot Volosjin zichzelf neer in Mykolaiv, vlakbij de Zwarte Zee. Oekraïne omschreef hem als een oorlogsheld. Hij had 33 gevechtsmissies gevlogen in een laagvliegende Su-25-jet tegen door Rusland gesteunde separatistische rebellen in Oost-Oekraïne.



De afgelopen tijd had de 29-jarige Volosjin de leiding over de luchthaven van Mykolaiv, nabij de zuidelijke stad Odessa. Volgens zijn familie, die bij hem in de woning verbleef, was Volosjin depressief.