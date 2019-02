Van ontucht verdachte Charly T. (17) langer in voorarrest in Spanje

De Noord-Hollandse scholier Charly T. blijft langer vastzitten in Spanje. Justitie in het land heeft zijn voorarrest verlengd met drie maanden. Verzoeken om de jongen naar Nederland te laten gaan, hebben niet geholpen.

Een rechter in het Spaanse Alicante verlengde het voorarrest van de 17-jarige Charly T. vandaag met drie maanden, ondanks diplomatieke druk van Nederland en verzoeken van advocaten, bevestigt zijn advocaat Robert Malewicz. Charly T. werd in augustus opgepakt aan het begin van de terugreis na een vakantie in Alicante.



De jongen zit sinds zijn aanhouding vorig jaar vast in een jeugdgevangenis op verdenking van seksueel misbruik van twee minderjarige Engelse meisjes. De Britten zijn 12 en 14 jaar oud. Volgens Charly T. is de beschuldiging volledig uit de duim gezogen.

Vluchtgevaar

De jongen blijft vastzitten in verband met vluchtgevaar, aldus de rechtbank. Malewicz laat weten het vonnis te bestuderen. Nederland probeert op verschillende manieren, onder meer via de diplomatieke weg, Charly T. terug naar Nederland te krijgen, vooralsnog tevergeefs.



Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vindt dat de jongen buiten de gevangenis de uitspraak moet kunnen afwachten, zei hij na de ministerraad. In de Tweede Kamer zijn al een paar keer vragen gesteld door het CDA over de kwestie.

‘Ik ben geen misdadiger’