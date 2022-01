Van ski-jassen tot jeans: bergen nieuwe kleding eindigen in de fast fashion-woestijn

Video Nederland­se jongeren betrokken bij aansteken gevaarlij­ke vuurwerk­bom­men in België: ‘Dit is crimineel gedrag’

Tijdens de nacht van oud op nieuw zijn op twee kruispunten in Essen levensgevaarlijke vuurwerkbommen aangestoken. Er is niemand gewond geraakt en de schade is beperkt gebleven, maar de gemeente en politie tillen zeer zwaar aan de feiten en zijn met een onderzoek gestart. ,,We nemen dit héél ernstig en enkele verdachten zijn al geïdentificeerd. Dit overschrijdt ver de normen van het toelaatbare”, zegt Rudy Verbeeck, hoofd van de politiezone Grens waartoe Essen behoort.

3 januari