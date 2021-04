Vanaf morgen vliegverbod voor zwaar door corona getroffen India

Nederland stelt een vliegverbod in voor India. Het vliegverbod gaat morgenavond om 18.00 uur in en geldt tot tenminste 1 mei. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur vanavond bekendgemaakt. Daarnaast maakte minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking bekend financiële hulp te sturen naar het zwaar door corona getroffen land.

Het vliegverbod geldt voor passagiersvluchten uit India. Vluchten met vracht en medisch personeel blijven wel toegestaan. Het RIVM had in een spoedadvies aan het kabinet geadviseerd het verbod in te voeren. ,,Er is onzekerheid over de Indiase mutaties en het kabinet wil voorkomen dat Nederland voor passagiers uit India een voorkeursoptie wordt”, laat het ministerie weten. Duitsland kondigde eerder al een verbod voor passagiersvluchten uit India aan.

India wordt zwaar getroffen door een nieuwe coronagolf. Voor de vierde opeenvolgende dag vestigt het Aziatische land een wereldrecord met bijna 350.000 nieuwe coronabesmettingen en bijna 2800 doden binnen 24 uur.

Extra geld vrijgemaakt

Minister Kaag (ontwikkelingssamenwerking) heeft vanavond ook bekendgemaakt 1 miljoen euro extra beschikbaar te maken voor de coronabestrijding in India. De Nederlandse regering financiert het Indiase Rode Kruis, via de Nederlandse tak van de hulporganisatie.

Het Rode Kruis verzorgt in India zaken als voorlichting, testen, prikken, ziekenvervoer, zuurstof en beschermingsmiddelen.

Eerder vandaag liet voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen namens de EU weten hulp in de vorm van goederen te sturen naar India. ‘We zijn solidair met de mensen in India’, schreef Von der Leyen op Twitter. Ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben laten weten hulp te sturen.

Gebrek aan zuurstof

In ziekenhuizen in grote steden zoals hoofdstad New Delhi is momenteel een groot gebrek aan zuurstof voor de beademing van patiënten. De ziekenhuizen liggen helemaal vol, waardoor patiënten buiten op straat of brancards liggen. Voor velen komt de hulp te laat.

,,We waren zelfverzekerd en hadden veel moed, nadat we met succes de eerste golf hadden afgehandeld, maar deze storm heeft de natie opgeschud”, zei premier Modi vandaag in een radiotoespraak.

In januari verkondigde Modi nog trots de overwinning op het coronavirus. De Indiase premier wordt laksheid verweten, onder meer omdat religieuze en politieke massabijeenkomsten gewoon gehouden mochten worden.

