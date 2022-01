Vandalen bekladden bekende klif op Sicilië met rood poeder

Op het Italiaanse eiland Sicilië hebben vandalen de bekende Scala dei Turchi-klif beklad met rood poeder. De klif, ook wel ‘de trap van de Turken’ genoemd, is een van de bekendste toeristische trekpleisters in de regio. De anonieme vandalen zouden de klif afgelopen vrijdag hebben besmeurd met ijzeroxide-poeder, dat rood van kleur is. Heel wat buurtbewoners kwamen de volgende dag samen om de klif schoon te maken.

Nello Musumeci, de president van Sicilië, liet weten dat hij de misdaad sterk afkeurt. Hij noemde het ‘een aanval op een plaats van zeldzame schoonheid en op het imago van het eiland’. De politie is een onderzoek gestart naar het vandalisme. Zo zullen de autoriteiten onder meer recente aankopen van het poeder en bewakingsbeelden analyseren om de daders te identificeren.



De vandalen besmeurden de klif in de nacht van 7 op 8 januari. De volgende ochtend kwamen verschillende buurtbewoners samen om de rotsen weer schoon te maken met behulp van hogedrukreinigers. Gelukkig was het poeder vrij gemakkelijk te verwijderen en was een deel ervan al weggespoeld door het zeewater.

Volledig scherm Een buurtbewoner probeert het rode poeder weg te halen. © EPA

Verval

In 2019 was de Scala dei Turchi-klif kandidaat om Unesco-werelderfgoed te worden. In 2020 werd de toeristische trekpleister echter tijdelijk gesloten nadat er klachten waren over het gebrekkige onderhoud van de rotsen. Zo heeft de klif niet enkel te lijden onder natuurlijke erosie, maar zorgt het grote aantal toeristen elk jaar ook voor meer verval. Sommigen onder hen nemen namelijk stukken steen van de klif mee als souvenir.

Ook was er jarenlang een juridisch geschil over wie nu precies de rechtmatige eigenaar van het stuk land was. De 73-jarige Siciliaan Ferdinando Sciabbarà beweerde dat de klif zijn eigendom was (en dus niet dat van de regionale autoriteiten). Hij baseerde zich daarvoor op officiële documenten uit de 19e eeuw. De zaak werd uiteindelijk in zijn voordeel beslecht.

Volledig scherm Verschillende buurtbewoners kwamen samen om de rotsen weer proper te maken met behulp van hogedrukreinigers. © EPA

Volledig scherm De vandalen zouden de klif in de nacht van 7 op 8 januari hebben besmeurd met ijzeroxide-poeder. © EPA