Vaticaan zet oud-kardinaal (88) uit priesterambt voor misbruik 16-jarige

McCarrick raakte in opspraak door beschuldigingen over seksueel misbruik. Meerdere mannen hebben aangegeven het slachtoffer te zijn geworden van de Amerikaan. Het Vaticaan liet in 2017 een onderzoek naar hem instellen. Hij verloor de titel van kardinaal een jaar later en is nu ook geen priester meer.



De 88-jarige McCarrick woont tegenwoordig in een klooster in Kansas. Hij heeft publiekelijk maar op één van de beschuldigingen gereageerd. Hij zei ,,absoluut geen herinneringen'' te hebben aan het vermeende misbruik van een zestienjarige, dat een halve eeuw geleden zou hebben plaatsgevonden.