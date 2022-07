Vechtpartij om drank was aanleiding schoten in club Marbella, na Nederlanders ook geraakte Ier opgepakt

De 32-jarige Ier die bij de schietpartij in club Opium in Marbella geraakt werd in zijn borst, is opgepakt als verdachte in de zaak. Dat melden Spaanse media. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de vechtpartij voorafgaand aan de schietpartij.