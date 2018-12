Veertien doden bij bankoverval Brazilië

Video Kindje Jezus is van zand gemaakt, bijzondere kerststal op het Sint-Pieters­plein

7 december Op het Sint-Pietersplein in Rome is vrijdagavond een bijzondere kerststal geopend. Niet van hout of steen, maar van zand. Uit 700 ton zand zijn onder meer Jezus, Maria, Jozef, de drie koningen, herders en engelen geboetseerd. Samen vormen ze het wereldberoemde kersttafereel. Susanne Ruseler uit Utrecht is een van de makers.