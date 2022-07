Veertien doden door schietpartij in kroeg in Zuid-Afrika

Veertien mensen zijn om het leven gekomen door een schietpartij in een kroeg in Soweto, de grootste township van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg.

Volgens de politie gebeurde de schietpartij even na middernacht in de nacht van zaterdag op zondag. Ze zouden met een minibus-taxi aan zijn komen rijden en het vuur geopend hebben op de vaste gasten van de kroeg. Twaalf mensen stierven ter plekke, twee anderen bezweken later aan hun verwondingen. Negen mensen liggen nog in het ziekenhuis.

Het politieonderzoek is nog in volle gang. Uit het aantal wapenhulzen op de grond hebben de agenten geconcludeerd dat het gaat om meerdere mensen die gezamenlijk de kroeg hebben beschoten, meldt commissaris van de politie Elias Mawela.

,,Het hoofdonderzoek schetst dat de slachtoffers zich normaal vermaakten hier, in een kroeg met de juiste papieren, open in de uren dat ze ook open mochten zijn”, aldus Mawela aan persbureau AP. ,,Ineens hoorden ze geweerschoten, waarna ze uit de kroeg probeerden te vluchten. We kunnen verder nog geen details geven over het motief, en waarom ze deze mensen als doelwit hadden.”

Wel lijkt het niet om één doelwit te gaan, bevestigt Mawela. ,,Je kunt zijn dat een wapen van hoog kaliber is gebruikt, en dat het willekeurig de rondte in schoot. Het was lastig voor de slachtoffers om uit de kroeg te ontsnappen.”

