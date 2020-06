Veertig kinderen gewond bij steekpartij school China

update Duitser nieuwe verdachte in verdwij­nings­zaak Madeleine McCann

8:17 Er is een nieuwe verdachte in de vermissingszaak van Madeleine McCann, het Britse meisje dat in 2007 verdween uit een appartement in Portugal. Het gaat om een 43-jarige man, die al voor een ander vergrijp in Duitsland in de cel zit. De Britse en Duitse politie spraken gisteren van een ‘belangrijke ontwikkeling’ in de zaak.