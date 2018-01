Venezolaanse bendeleider 'Het Varken' vast voor 'kuilmoord' op Nederlanders

Volgens de politie gaf hij leiding aan een criminele groepering die actief is in het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en Europa. González werd op 29 december aangehouden in de wijk Piantini in Santa Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek, maar de politie maakte het nieuws pas vandaag (Nederlandse tijd) bekend.

Afgelopen november werd een 35-jarige Brit uit Liverpool op het vliegveld in het Colombiaanse Medellín aangehouden in verband met de zaak.

De omgebrachte Nederlanders waren Rachid Benbouker (36) en Cuma Ceviz (34). Hun lichamen zijn in juni vorig jaar gevonden in een grafkuil op een suikerrietplantage in El Seibo in het oosten van het land. Vermoedelijk ging het om een afrekening in het drugscircuit. Inwoners van het gebied verklaarden een aantal schoten te hebben gehoord, gevolgd door het geluid van een klein vliegtuig. De volgende dag zagen ze drie SUV's en een graafmachine voorbijkomen, zo meldden lokale media toen.



De bende van de aangehouden Venezolaan wordt verdacht van onder meer ontvoeringen, drugshandel en witwaspraktijken.