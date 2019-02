Venezuela sluit zeegrens met Antillen

video Lawine treft Zwitserse piste: slachtof­fer in levensge­vaar, meerdere vermisten

19:47 Op een skipiste in het populaire Zwitserse skigebied Crans-Montana in de Zwitserse Alpen heeft een lawine vanmiddag verschillende mensen meegesleurd. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Er zijn inmiddels vier gewonden onder de sneeuw vandaan gehaald, maar er zijn nog meerdere mensen vermist. Een van de gewonden is zo ernstig gewond dat hij in levensgevaar is.