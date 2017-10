Verbijstering over benoeming van Mugabe als VN-ambassadeur

Een goodwill-ambassadeur is iemand die zijn bekendheid inzet om bepaalde onderwerpen, zoals ziektes, onder de aandacht te brengen. Bij de benoeming van Mugabe in Uruguay was de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie vol lof over Zimbabwe. Het land doet er volgens Tedros Adhanom Ghebreyesus veel aan om iedereen zorg te bieden en gezond leven te bevorderen. In werkelijkheid is de zorgsector in Zimbabwe er heel slecht aan toe, schrijft The Guardian. De meeste ziekenhuizen hebben een nijpend tekort aan belangrijke medicijnen en doktoren krijgen regelmatig geen salaris.



Mensenrechtenorganisaties en oppositiepartijen zijn verbijsterd over de aanstelling van Mugabe. De autoritaire leider zou volgens velen hebben gesjoemeld bij verkiezingen, protesten met geweld neerslaan en verantwoordelijk zijn voor de economische neergang van Zimbabwe. ,,Gezien de verschrikkelijke manier waarop hij met mensenrechten omgaat, is het beschamend om hem goodwill-ambassadeur van wat dan ook te maken'', twittert Iain Levine van Human Rights Watch.



Ook UN Watch, een organisatie die de Verenigde Naties als waakhond in de gaten houdt, is kritisch. ,,De regering van Mugabe heeft voorvechters van mensenrechten schandalig behandeld'', aldus directeur Hillel Neuer volgens persbureau Reuters. Hij noemt het Zimbabwaanse zorgstelsel een 'hopeloos geval'. ,,Het is misselijkmakend dat de Verenigde Naties nu doen alsof het land groot voorvechter is van gezondheid.''