Verdachte aangeklaagd voor moord op Nederlandse militair in VS

Justitie in Indianapolis eist een lange celstraf tegen de Amerikaan die verdacht wordt van moord op de Nederlandse commando Simmie Poetsema (26) in die stad.

Shamar D. (22) zit vast op verdenking van het vermoorden van Poetsema en twee pogingen tot moord op twee collega-commando’s die gewond raakten bij de schietpartij, afgelopen weekend. Op moord staat in Indiana een celstraf van minimaal 45 jaar en maximaal 65 jaar. Als D. ook veroordeeld zou worden voor poging tot moord zou hij daarbovenop nog eens 20 tot 40 jaar cel kunnen krijgen. Later vandaag verschijnt hij voor het eerst voor de rechter.

Simmie Poetsema werd afgelopen weekend voor een hotel in Indianapolis neergeschoten vanuit een voorbijrijdende auto. Hij was met commando’s voor een training in Indiana. Een kogel raakte hem in het achterhoofd; hij overleed later aan zijn verwondingen in het bijzijn van familie. Een van de andere gewonde militairen werd geraakt in zijn heup.

Dankzij getuigen, videobeelden van omstanders, camera’s in de omgeving en kentekengegevens kon de verdachte snel gevonden worden, volgens de politie van Indianapolis. Drie Nederlandse marechaussees zijn in de Amerikaanse stad om ook onderzoek te doen. Eén van de twee militairen die gewond raakten is inmiddels terug naar Nederland gereisd, de andere militair met verwondingen volgt vandaag.

Wapen legaal in bezit

De verdachte had het wapen legaal in bezit, benadrukte aanklager Ryan Mears vandaag in een persconferentie. Indiana heeft onlangs bepaald dat voor een handwapen geen vergunning meer nodig is. D. heeft geen strafblad dat wapenbezit verbiedt. “Hij was vrij om dat wapen te bezitten in het centrum,” zei Mears.

Getuigen verklaarden bij de politie dat de Shamar D. met twee andere mannen die avond ook al geprobeerd had gevechten met anderen uit te lokken. De Nederlandse soldaten waren na een avond uit in een club op weg naar hun hotel toen het groepje op hen botste en een gevecht ontstond. Een van de drie Amerikanen werd daarbij met één klap knock-out geslagen, vertellen de Nederlanders aan de politie volgens rechtbankdocumenten. Ze zeggen ook dat ze probeerden weg te komen en de betrokkenen probeerden te kalmeren.

Een voorbijganger die alles zag gebeuren vanaf de overkant van de straat beschreef dat ‘een van de mannen die problemen veroorzaakten’ neergeslagen werd. Een man in de groep van de verdachte riep daarop dat hij een strap ging halen, straattaal voor een vuurwapen. De Nederlanders liepen door naar hun hotel, de aanvallers zouden naar een pickup truck verderop zijn gegaan. Vanuit die truck werden de Nederlandse militairen niet veel later beschoten.

De chauffeur van de pickup truck verklaarde bij de politie dat Shamar D. de schoten loste. “Hij zei dat hij tegen Shamar schreeuwde, omdat hij boos was dat Shamar schoot”, staat in het politierapport. Volgens de chauffeur zei de verdachte: I just spazzed, wat neerkomt op iets als ‘ik verloor de controle’ of ‘ik liet me gewoon gaan’. Volgens getuigen waren de drie betrokkenen dronken.

Aanklager Mears beschreef dat de Nederlandse betrokkenen het moeilijk te begrijpen vonden dat het in Indiana toegestaan is de stad in te gaan met een pistool op zak. Hij prees de ‘waardigheid’ van de familie van Poetsema die halsoverkop de wereld over vloog na de tragedie. Mears ontmoette hen meermaals. “Je kon daar niet vertrekken zonder je hoopvol te voelen omdat je je hard maakt voor hele goede mensen,” zei de aanklager.