Verdachte aanslag Rushdie ‘liep altijd met gebogen hoofd door zijn buurt’

Salman Rushdie werd tien keer met een mes gestoken toen hij zich voorbereidde om vrijdag te spreken in het Chautauqua-instituut in het westen van New York. Over hoofdverdachte Hadj Matar wordt steeds meer bekend.

Matar, de 24-jarige man uit New Jersey met Libanese roots, had twee valse identiteitsbewijzen bij zich. Er waren in de zaal waar Rushdie zou spreken vooraf geen tassencontroles of metaaldetectoren.

Matar wordt er door de Amerikaanse openbare aanklager van beschuldigd met voorbedachte rade te hebben gehandeld. Hij zou namelijk ‘minstens één dag eerder’ naar het conferentiecentrum zijn gereisd en daar een toegangsbewijs hebben gekocht voor de lezing die schrijver Salman Rushdie op vrijdagochtend zou geven. Matar, een Amerikaans staatsburger, werd binnen een minuut na zijn daad gearresteerd.

‘Gebogen hoofd’

Op het huisadres van de verdachte vertelden buren, aan The New York Times, dat Matar iemand was die altijd ‘met gebogen hoofd door de buurt liep en nooit oogcontact maakte’. De verdachte komt uit Fairview in de staat New Jersey. Volgens de manager van een lokale sportschool zou hij daar lessen hebben gevolgd voor mensen die hun conditie willen verbeteren. Enkele dagen geleden stuurde hij de sportschool een e-mail om te zeggen dat hij zijn lidmaatschap wilde opzeggen omdat hij ‘voorlopig niet meer terug zou komen’.

Sportschooleigenaar Desmond Boyle had nooit iets gewelddadigs aan Matar gezien en beschreef hem als ‘beleefd en stil’, maar ook als iemand die er altijd ‘enorm verdrietig’ uitzag. Hem viel op dat Matar zich zeer afstandelijk opstelde in de club en sociale activiteiten meed.

Zuid-Libanon

Hadi Matar werd geboren in de Verenigde Staten uit ouders die emigreerden uit Yaroun in Zuid-Libanon, vertelde de burgemeester van het dorp, Ali Tehfe, aan het Amerikaanse persbureau The Associated Press. Vlaggen van de door Iran gesteunde sjiitische militante groep Hezbollah zijn zichtbaar in het hele dorp, samen met portretten van leider Hassan Nasrallah, van de ayatollahs Khamenei en wijlen Khomeini en van de vermoorde Iraanse generaal Qassem Soleimani. Journalisten die Yaroun zaterdag bezochten werden verzocht te vertrekken. Hezbollah-woordvoerders reageerden niet op verzoeken om commentaar.

Salman Rushdie (75) lijkt de aanslag te overleven. Hij zou een beschadigde lever en doorgesneden zenuwen in een arm hebben en waarschijnlijk een oog verliezen. Nathaniel Barone, de openbare verdediger van de verdachte, zei dat Matar openlijk met hem heeft gecommuniceerd en dat hij de komende weken zal proberen meer te weten te komen over zijn cliënt, inclusief of hij psychische of verslavingsproblemen heeft.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: